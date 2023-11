Voel de vrijheid van het besturen van een raceauto in Top Speed ​​3D! Pas uw perfecte auto aan zodat deze voldoet aan de door u gewenste specificaties, van kleur en wielen tot ophanging, rijgedrag en pk's. Als je crasht, geen probleem: ga naar de autowerkplaats voor snelle reparaties en upgrades van je specificaties. Maak een proefrit met uw favoriete sportwagens op een kaart met lege straten in de stad. Haal topsnelheden zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het neermaaien van voetgangers. Opfriscursus nodig? Kies voor een rijassistent om u op weg te helpen. Je kunt je statistieken onderweg opslaan en later terugkomen om nog meer te spelen!

Website: poki.com

