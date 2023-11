Piranh.io is het ultieme onderwater-IO-spel gemaakt door Kiemura! Je speelt als piranha onder de zee met één missie: alle andere piranha's opeten en vernietigen. Gebruik boosts en power-ups om andere spelers van over de hele wereld te verslaan en te bewijzen wie echt over het water regeert. Piranh.io biedt online en offline spelmodi voor elk type speler. Ben je hongerig naar een overwinning? Bediening: Muis - Beweeg Klik met de linkermuisknop - Boost Spatie - Gebruik power-up Over de maker: Piranh.io is gemaakt door Kiemura, gevestigd in Finland. Hij is ook de maker van Tap Roller, Picky Package en Jump Around, wat zijn volgende game zal zijn.

Website: poki.com

