Oodlegobs is een actieplatformspel gemaakt door Nitrome. In het begin heb je één klodder onder controle, maar al snel heb je er een hele zwerm van. gebruik de kracht van cijfers om je een weg door de niveaus te banen! De besturing wordt in de game uitgelegd. Deze game is door Nitrome gemaakt als een flashgame en later in HTML5 geëmuleerd door AwayFL voor Poki. Speel de andere flashgames van Nitrome op Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Proefpersoon Groen en Proefpersoon Blauw

Website: poki.com

