Level Devil is een platformgame met een gemene twist. Het doel is simpel; ga naar de deur aan het einde van het level om te winnen, maar het is niet zo eenvoudig als het lijkt... Gaten kunnen uit het niets verschijnen, punten kunnen onverwacht bewegen en plafonds kunnen op je vallen terwijl je je een weg baant de vele verschillende niveaus. Eén verkeerde stap en het is game over. Je moet je hoofd erbij houden, het onverwachte verwachten en vooral: niet boos worden. Kun jij deze helse levels overleven en Level Devil verslaan?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Level Devil. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.