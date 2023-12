Kate's Cooking Party is een restaurantmanagementspel waarin je als serveerster werkt en het jouw taak is om geld voor het restaurant te verdienen terwijl je de klanten tevreden houdt. Het enige wat u hoeft te doen is een groep klanten die in de rij staan ​​te wachten naar buiten slepen en aan een tafel afzetten. Zodra ze besloten hebben wat ze gaan eten, bellen ze je om hun bestelling door te geven. U moet met hen communiceren en hun bestelling opnemen, en deze bestelling vervolgens doorgeven aan de restaurantmanager die de chef-koks op de hoogte zal stellen. Verzamel al hun verzoeken en bezorg ze tijdig, anders worden ze boos en gaan ze de fooien kort door de bocht nemen. Je ontgrendelt nieuwe gerechten, nieuwe stations, nieuwe collega's en meer terwijl je tevreden klanten blijft bedienen. Deel Kate's Cooking Party met je vrienden en ontdek wie meer geld kan verdienen aan de wachttafels! Communiceer met klanten om hun bestelling op te nemen en deze aan de restaurantmanager te geven. Verzamel etenswaren en bezorg ze tijdig op tafel. Kate's Cooking Party is gemaakt door ANV Games. Ze hebben andere informele puzzelspellen op Poki: Z-Raid, Ocean en Laborer 2. Je kunt Kate's Cooking Party gratis spelen op Poki. Kate's Cooking Party kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Kate's Cooking Party. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.