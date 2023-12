Jungle Friends is een boeiend inactief spel waarin je in de pootjes van een schattige vos stapt! Het is jouw taak om verschillende gebieden te verkennen en aan de behoeften van je verschillende dierenvrienden te voldoen. Begin met het voeren van sappige bessen aan wasberen, en ga verder met het opzetten van vreugdevuren voor gezellige dutjes, het planten van wortels, het verzorgen van schapen en kippen, het scheren van wol, het verzamelen van eieren, het aanbieden van verfrissende douches aan beren, vissen en nog veel meer dan je je kunt voorstellen! Klinkt veel? Geen zorgen! Je krijgt de hulp van trouwe fretten en honden om de last te verlichten. Gebruik verdiende munten om uw managementvaardigheden te verbeteren, nieuwe werkgebieden te ontgrendelen en de efficiëntie van uw personeel te vergroten. Vergeet niet om je inventaris te controleren om je vos aan te kleden! Hoeveel junglevrienden kun jij maken?

Website: poki.com

