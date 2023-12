Bullethead is een arcade-vaardigheidsspel waarin je buitenaardse indringers neerschiet om de mensheid voor uitsterven te behoeden! Herleef gevallen kameraden om een ​​bloeiend leger op te bouwen dat voor jouw zaak kan vechten. Je bestrijdt elke buitenaardse dreiging met neongroene, dodelijke bolletjes. Verzamel Rapid Fire- en Triple Shot-bonussen om gemakkelijk te winnen! Beweeg rond, spring en schiet je een weg door de overwinning! Er is ook een modus voor twee spelers. Speler 1: Schiet met M Spring met N Beweeg horizontaal met de pijltjestoetsen Houd de pijltoets ingedrukt om een ​​leven aan de andere speler te doneren Speler 2 : Schiet met G Spring met H Beweeg horizontaal met A en D Houd S ingedrukt om een ​​leven aan te doneren de andere speler Bullethead is door Nitrome gemaakt als een flashgame en later in HTML5 geëmuleerd door AwayFL voor Poki. Speel de andere flashgames van Nitrome op Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Proefpersoon Groen en Proefpersoon Blauw

