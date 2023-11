Block the Pig is een puzzelspel waarbij je een varken moet vangen door blokken te plaatsen. Het spel bevat verschillende rondes die naarmate je vordert steeds moeilijker worden. Als je het varken laat ontsnappen, wordt het spel gereset en moet je opnieuw beginnen, dus wees voorzichtig! Hoeveel rondes kun jij voltooien? Klik op de tegels om een ​​blok te plaatsen. Block the Pig is gemaakt door Sun Temple. Dit is hun eerste spel op Poki!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Block the Pig. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.