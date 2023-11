99 Balls is een arcadespel ontwikkeld door BuyHTML5. 99 Balls blaast de klassieke spellen als Bubble Shooter en Breakout nieuw leven in en kruidt de boel een beetje. Je zult ballen met cijfers erop zien. Elk getal komt overeen met hoe vaak je een bal moet raken om deze te vernietigen voordat deze de onderkant van je scherm bereikt. Je kunt cirkels verzamelen zodra je een bal hebt vernietigd, en deze cirkels later uitgeven om nieuwe wapens te ontgrendelen en het plezier te maximaliseren. Ik heb 99 ballen, maar de bal die je hebt als je dit spel speelt, is er niet één. Klik en sleep je cursor om te richten, en laat los om te schieten. Tip: Richt niet op één enkele bal. Gebruik in plaats daarvan de schietgids om je bewegingen te strategiseren. 99 Balls is gemaakt door BuyHTML5. Speel hun andere spellen op Poki: Ice Cream, Please!, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing en Winter Dodge.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan 99 Balls. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.