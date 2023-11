Bombhopper.io is een coole fusie tussen een puzzelspel en een behendigheidsspel. Je bent een blokkerig personage en je kunt bewegen door gebruik te maken van de terugslag van de bommen die je gooit. Probeer de groene deur te bereiken om het level te voltooien. De eerste paar niveaus zijn min of meer eenvoudig, maar na een tijdje word je echt uitgedaagd. Timing is alles in dit spel en probeer 3 sterren te krijgen voor elk level dat je voltooit. Gebruik je muis om je bommen te richten en vlieg vooruit met behulp van de terugslag. Tip: Soms vereist een level een snelle reactie om drie sterren te krijgen. Gebruik 'r' om opnieuw op te starten, zodat je meteen kunt klikken. Bombhopper.io is gemaakt door Julien Mourer, ook bekend als Getkey, en heeft vreemd genoeg een associatie met Yeti. Dit is een Franse ontwikkelaar gevestigd in een grot in de bergen bij Grenoble.

Website: bombhopper.io

