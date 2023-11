Zentacle is het best ontworpen duiklogboek dat beschikbaar is, met meer dan 20.000 actieve gebruikers over de hele wereld. Als je een fan bent van AllTrails of Strava en van de oceaan houdt, dan zul je Zentacle geweldig vinden. Zoek duik-, gratis duik- en snorkelplekken over de hele wereld met kaarten, gedetailleerde recensies en foto's samengesteld door oceanenliefhebbers zoals jij. Gebruik dit als uw duiklogboek om te onthouden waar u bent geweest en alle informatie en aantekeningen die verband houden met uw duiken, en verzamel digitale stempels bij deelnemende duikwinkels. PADI-, NAUI- en SSI-gecertificeerde duikers kunnen Zentacle gebruiken om hun papieren duiklogboek te vervangen en ervoor te zorgen dat u uw logboeken nooit kwijtraakt. Werkt met gegevens van verschillende fabrikanten zoals Apple Watch, Oceanic, Aqualung, Mares, Suunto en ScubaPro. Het werkt ook offline, zodat u uw duiken kunt loggen en deze later met de cloud kunt synchroniseren.

Website: zentacle.com

