Bouw een zakelijk merk op Zalo met een officieel account. Zalo Official Account is een speciaal account voor bedrijven, dat een gunstige omgeving creëert voor interactie met klanten, waardoor de merkherkenning en het klantvertrouwen op het Zalo-platform worden vergroot.

Website: oa.zalo.me

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Zalo Official Account. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.