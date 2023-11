Whaleportal is een Bitcoin-futures-handelsdashboard, waar u verschillende soorten informatie over Bitcoin-markten kunt vinden. Er wordt informatie weergegeven zoals de Bitcoin-financieringstarieven, de Crypto-angst- en hebzuchtindex, de Taker-koop/verkoop-ratio en nog veel meer. Whaleportal is het handelsdashboard dat speciaal is ontworpen voor Bitcoin- (en cryptocurrency-)handelaren.

Website: whaleportal.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Whaleportal. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.