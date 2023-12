wecantrack is een uitgebreide affiliate-marketingoplossing die is ontworpen om de activiteiten van affiliate-uitgevers te stroomlijnen. Met wecantrack kunnen affiliate-uitgevers moeiteloos verkoop- en conversiegegevens van meer dan 350 aangesloten netwerken consolideren in één enkel, gebruiksvriendelijk platform. Dit gecentraliseerde platform vereenvoudigt het proces van het monitoren en analyseren van de prestaties van aangesloten netwerken. Bovendien biedt wecantrack naadloze integratie met verschillende marketingtools, waaronder Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Taboola, Outbrain en meer. Deze integratie stelt gebruikers in staat hun affiliate marketinggegevens te verbinden met deze populaire marketingplatforms, waardoor een holistisch beeld van hun online campagnes mogelijk wordt. De functieset van wecantrack is robuust en omvat essentiële functies zoals het verzamelen en rapporteren van gegevens, aangepaste en e-mailrapporten, geavanceerde API-rapporten en webhooks-ondersteuning. Daarnaast biedt het platform integratie met data-analysetools zoals Looker (Data) Studio en BigQuery, waardoor gebruikers dieper in hun data kunnen duiken voor bruikbare inzichten. Samenvattend biedt wecantrack affiliate-uitgevers een krachtige oplossing voor het efficiënt beheren van hun affiliate-netwerkgegevens. Door gegevens uit diverse aangesloten netwerken te consolideren en te integreren met prominente marketingtools, vereenvoudigt wecantrack het affiliate marketingproces, waardoor uitgevers weloverwogen beslissingen kunnen nemen en hun campagnes effectief kunnen optimaliseren.

Website: wecantrack.com

