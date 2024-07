Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Vivid is een door AI aangedreven visuele editor in de browser die webstyling en -ontwikkeling vereenvoudigt. Het helpt ontwikkelaars en ontwerpers tijd te besparen door automatisch code te genereren voor de eerste 80% van een webapp en stylingtools te bieden voor de laatste 20%. Met Vivid kunnen gebruikers elk deel van hun webapp rechtstreeks vanuit de browser bewerken en stijlen bekijken zonder te hoeven raden. De door AI aangedreven codegeneratie levert ook elke keer productieklare code op, waardoor nauwkeurigheid en kwaliteit worden gegarandeerd. Vivid beschikt ook over een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface, waarmee gebruikers componenten kunnen wijzigen, elementen kunnen inspecteren en kopieën en stijlwijzigingen kunnen aanbrengen zonder code te hoeven aanraken. Met Vivid kunnen ontwikkelaars en ontwerpers aan het werk gaan dat er toe doet, zonder tijd te verspillen aan druk werk, waardoor ze tijd kunnen besparen en productiever kunnen worden.

Website: vivid.lol

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Vivid. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.