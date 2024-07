Viso Suite is een alles-in-één computervisieplatform waarmee gebruikers zonder code applicaties kunnen bouwen, implementeren en schalen. Het platform biedt een intuïtieve visuele programmeerinterface en vooraf gebouwde modules om het ontwikkelingsproces te vereenvoudigen. Met Viso Suite kunnen gebruikers gegevens verzamelen voor computer vision-annotaties via geautomatiseerde verzamelmogelijkheden, waardoor trainingsgegevens van hoge kwaliteit worden gegarandeerd terwijl de controle en veiligheid behouden blijven. Het platform stelt gebruikers ook in staat om beeld- en videogegevens te annoteren met behulp van een reeks geautomatiseerde en semi-geautomatiseerde labelingtools, waardoor de samenwerking tussen teams wordt vergemakkelijkt en de kwaliteit van de datasets wordt verbeterd. Viso Suite ondersteunt de gehele levenscyclus van computer vision-applicaties, van gegevensverzameling tot modeltraining en -ontwikkeling, implementatie, bediening en onderhoud. Gebruikers kunnen de prestaties van hun applicaties visualiseren en monitoren via monitoringdashboards en functionaliteiten aanpassen met behulp van bouwstenen en flowmodelers. Het platform biedt functies zoals objectopslag, apparaatbeheer, onderhoud op afstand en beveiligingstools om efficiënte bedrijfsvoering en privacybehoudende AI te garanderen. Viso Suite is geschikt voor verschillende sectoren, waaronder transport, landbouw, technologie, gezondheidszorg, slimme steden, detailhandel en productie. Toonaangevende Fortune Global-bedrijven vertrouwen op Viso Suite vanwege de geavanceerde mogelijkheden en het vermogen om de ontwikkeling, implementatie en schaalvergroting van computer vision-applicaties te versnellen. Over het geheel genomen is Viso Suite een uitgebreid en gebruiksvriendelijk platform waarmee gebruikers de kracht van computer vision kunnen benutten zonder de noodzaak van codeerexpertise, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor bedrijven die AI-technologie willen benutten.

Website: viso.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Viso. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.