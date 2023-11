Vienna Hypertext

Wenen is een slim canvas voor ideeën. Het is een plek om je gedachten en alles wat daarbij hoort te verzamelen: foto's, video's, code, muziek, bestanden en natuurlijk tekst. Je kunt het gebruiken om te brainstormen, te vibreren of gewoon om aantekeningen te maken.

Website: vienna.earth

