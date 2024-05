VCAT.AI is een automatische marketingvideomaker, op AI gebaseerde SaaS-oplossing. Produceert binnen 1 minuut alleen marketingvideo's met een product-URL. Niet alleen tientallen korte marketingvideo's, maar ook bannerafbeeldingen in elk formaat tegelijk. VCAT.AI lanceerde de bèta vorig jaar en groeit snel. We hebben ons groeipotentieel aangetoond door langdurige partnerschappen in verschillende sectoren veilig te stellen en door integratie met meerdere platforms binnen slechts één jaar na de lancering. We bereiden ons nu voor om wereldwijd uit te breiden op basis van de behoeften van onze CES-partners. Voorbereiding op de generatieve video-AI-oplossing die video's en afbeeldingen produceert met slechts één klik of tekst.

Website: vcat.ai

