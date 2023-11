Unstop (voorheen Dare2Compete) Unstop (formeel Dare2Compete) biedt studenten en professionals in alle domeinen de mogelijkheid om in contact te komen met instituten en bedrijven door deel te nemen en te concurreren in intellectuele gegamificeerde opdrachten zoals innovatie- en case-uitdagingen, hackathons, quizzen, bedrijfssimulaties, enz. om hun talent te laten zien en aangenomen te worden. , erkend en beloond.

Website: unstop.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Unstop. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.