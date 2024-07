Unlearn.ai biedt een AI-aangedreven tool, bekend als 'Digital Twins', die tot doel heeft een revolutie teweeg te brengen in het klinisch onderzoek. De tool biedt hulp bij klinische onderzoeken op verschillende medische gebieden, variërend van neurowetenschappen tot immunologie tot stofwisselingsziekten. Digital Twins zijn in wezen ingewikkelde modellen die de potentiële toekomstige gezondheid van een patiënt voorspellen. De tool werkt door de basisgegevens van een deelnemer te verzamelen, deze verzamelde gegevens door een AI-model te laten lopen dat is getraind op historische gegevens, en de 'Digital Twin' te creëren. Deze tool heeft een dubbele functionaliteit, waarbij het zowel studies in een vroeg stadium kan verbeteren, door het vermogen om behandeleffecten te observeren zonder extra patiënten toe te voegen, als studies in een laat stadium kan versnellen, door de tijd tot inschrijving te verkorten, omdat er minder patiënten nodig zijn om hetzelfde te bereiken. macht als traditionele klinische proefontwerpen. Een ander kenmerk van 'Digital Twins' is het vermogen om prognostische scores te geven voor elke patiënt in een gerandomiseerde klinische studie. Dit vergroot de kracht van de analyse terwijl de richtlijnen van de Amerikaanse Food and Drug Administration en het European Medicines Agency worden nageleefd. Deze 'tweelingen' van patiënten worden vooral gebruikt in TwinRCT's, krachtige onderzoeken met kleinere controlegroepen, waardoor de kans groter wordt dat patiënten de experimentele behandeling krijgen. Deze tool is een innovatieve en belangrijke hulp bij klinische onderzoeken en de levering van gepersonaliseerde geneeskunde.

Website: unlearn.ai

