Ubiquitous ontgrendelt influencer marketing voor de grootste merken ter wereld met een zware focus op TikTok. Wij zijn een full-service oplossing die is gebouwd met een volwassen data-infrastructuur die gebruikmaakt van voorspellende analyses en machine learning om de influencer-marketingstrategie te optimaliseren, bovenop ons strategie- en uitvoeringsteam van wereldklasse. Of u nu gefocust bent op merkbekendheid, het verbeteren van de sociale aanwezigheid door middel van het creëren van organische inhoud onder leiding van de maker, of het ontwikkelen van een strategie voor directe groei, wij staan ​​voor u klaar. We hebben samengewerkt met merken en marketingbureaus van elke omvang, waaronder Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun en meer dan 200 anderen. Wij zijn van mening dat merken meer nodig hebben dan alleen zelfbedieningssoftware om efficiënt gebruik te kunnen maken van de snelst groeiende marketingsector. Daarom gebruiken we geweldige marketeers bovenop de meest volwassen data-infrastructuur in de ruimte om elke uitdaging op het gebied van influencer marketing op te lossen.

Categorieën :

Website: ubiquitousinfluence.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Ubiquitous. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.