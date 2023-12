UASDVIRTUAL opent zijn deuren om te reageren op de eisen van nieuwe tijden in een historisch moment van versnelde ontwikkeling en impact van informatie- en communicatietechnologieën in het dagelijks leven van mensen en steden. Onderwijs schetst een nieuw scenario in het onderwijs-leerproces: het digitale tijdperk, gemedieerd door de computer, komt eraan om traditionele paradigma’s te doorbreken en een grote verandering in het onderwijsmodel teweeg te brengen, en de komst van nieuwe communicatiemogelijkheden stelt ons in staat om de mogelijkheid te bieden om kennis verspreiden via afstandsonderwijs. Het primaat van Amerika, in overeenstemming met de tijd en met de bedoeling om de kloof te verkleinen die de overgrote meerderheid scheidt van de voordelen van cultuur, voegt in zijn leerplan de verschillende afstandsmodaliteiten toe om meer en betere kansen te bieden aan studenten. , vanwege tijd, werk, afstand of familie, niet in staat zijn systematisch een universitair diploma te behalen. De UASD Virtual Campus biedt al haar gebruikers een hulpmiddel voor communicatie, samenwerking en kennisoverdracht, waardoor ze de ruimte- en tijdbarrières van het traditionele onderwijsmodel kunnen overwinnen. Deze virtuele ruimte biedt hen een diversiteit aan leermiddelen en integreert Web 2.0-hulpmiddelen om de ontvangers van deze gemeenschap aan te moedigen zichzelf in een dynamische omgeving te voegen en voordeel te halen uit ICT bij leermanagement.

Website: uasd.edu.do

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan UASD Virtual. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.