TutorEva is een AI-tool aangedreven door GPT, gericht op het bieden van educatieve ondersteuning en oplossingen voor studenten. Deze tool vergemakkelijkt voornamelijk huiswerk en examenvoorbereiding door 24 uur per dag AI-gestuurde oplossingen aan te bieden. De diensten van TutorEva variëren van het oplossen van specifieke vragen die door de gebruiker zijn geüpload tot het bieden van begeleiding bij het voltooien van de algehele opdracht. Het is ontworpen om vragen uit een breed scala aan universitaire onderwerpen te verwerken. Het heeft verschillende functies, waaronder AI CourseMate, dat cursusboeken en documenten kan assimileren om de GPA te helpen verbeteren, en DocSolver, waarmee gebruikers een volledige opdracht voor een oplossing kunnen uploaden. Bovendien biedt TutorEva toegang tot oplossingen voor populaire leerboeken die zijn geverifieerd door experts en een interactief AI-begeleidingssysteem met gedetailleerde, begeleide uitleg. TutorEva biedt tijdige en gedetailleerde hulp en overtreft interacties op chatbotniveau met persoonlijke begeleiding en levendige uitleg. Bovendien biedt het een platform waar gebruikers vragen kunnen stellen, waardoor het leerproces interactiever wordt. TutorEva kan ook hulp bieden bij huiswerk uit schoolboeken en online studieproblemen via de TutorEva-extensie. Deze extensie vergemakkelijkt het bijsnijden en oplossen van vragen rechtstreeks vanaf het scherm van de gebruiker, waardoor de efficiëntie van online studeren wordt vergroot. Tutoreva wordt consequent omschreven als een studiepartner die niet alleen ondersteuning biedt bij het oplossen van problemen, maar ook bij de voorbereiding op opdrachten en examens.

Website: tutoreva.com

