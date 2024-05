Alternatieven - TrustLoop

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com is een Deense consumentenrecensiewebsite, opgericht in Denemarken in 2007, waar recensies van bedrijven over de hele wereld worden gehost. Elke maand worden er bijna 1 miljoen nieuwe recensies geplaatst. De site biedt freemium-diensten aan bedrijven. Het bedrijf vertrouwt op gebruiker...