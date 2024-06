Trade Show Prize Co (TSPC) is gespecialiseerd in eenvoudige, gestroomlijnde en betaalbare weggeefacties voor live-evenementen. Dit platform biedt een centrale locatie voor het opzetten, uitvoeren en opvolgen van de sweepstakes die u in uw beursstand organiseert. Volg eenvoudig de voortgang van weggeefacties, exporteer direct leads en krijg toegang tot nalevingsgegevens om uw juridische team tevreden te houden. Beste van alles? TSPC neemt het opsporen van de winnaars en het vervullen van prijzen van uw bord!

Website: tradeshowprize.co

