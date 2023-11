De grootste avonturen ooit in een klein doosje. De Toniebox is een tot de verbeelding sprekende, schermvrije digitale luisterervaring die verhalen, liedjes en meer afspeelt. Ontworpen voor kleine luisteraars vanaf 3 jaar, het is de perfecte metgezel voor verhalen voor kleine handjes en actieve verbeelding.

Website: tonies.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan tonies. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.