Slimme app die het primitieve brein ertoe verleidt taken uit te voeren. Productiviteitssystemen falen. Todorant niet. Een zorgvuldig samengestelde reeks beperkingen en lof leert het primitieve deel van de hersenen om naar productiviteit te verlangen zoals we naar suiker hunkeren. Terwijl andere apps zich richten op het opslaan, organiseren en automatiseren van eindeloze lijsten met taken, concentreert Todorant zich op wat belangrijk is: het voltooien van taken.

Website: todorant.com

