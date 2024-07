De GIST is een door fans gedomineerd sportmediamerk dat de door mannen gedomineerde sportindustrie wakker schudt. Ze vinden de dialoog rond sport opnieuw uit door gelijke dekking te bieden voor vrouwen- en mannensport. Of je nu hun nieuwsbrief, podcast of sociale berichten leest: hun leuke, verteerbare inhoud is voor alle soorten fans.

Website: thegistsports.com

