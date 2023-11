The Cut is een site voor vrouwen die de laatste modetrends willen bekijken; lees provocerende visies op kwesties die er toe doen, van politiek tot relaties; volg stijliconen van beroemdheden; en preview van nieuwe producten.

Website: thecut.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan The Cut. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.