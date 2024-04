De Cirqle is een geavanceerd influencer-marketingplatform waarmee adverteerders end-to-end campagnes voor makers kunnen uitvoeren. Het platform biedt toegang tot 1 miljoen makers, ondersteund door betaalde sociale campagnes op Meta, Instagram en TikTok om de RoAS, het bereik en de betrokkenheid te vergroten en de acquisitiekosten voor klanten te verlagen. Het softwareplatform van Cirqle stroomlijnt het hoogwaardige werk van influencers, ondersteund door een team van creatieve strategen. Het werk varieert van het eenvoudig activeren van influencers voor merkbekendheid en verkoop, tot het naadloos goedkeuren/schalen van content tot het vullen van merkkanalen, of het snel testen van nieuwe (advertentie)plaatsingen om de groei te stimuleren. Klanten zien een gemiddelde kostenreductie van 30-50% in de totale productie- en acquisitiekosten, terwijl ze de RoAS en prestaties tot 10x verhogen wanneer ze samenwerken met The Cirqle voor door de makers geproduceerde inhoud in vergelijking met hun eigen advertenties (BAU) en oudere productiemethoden voor inhoud.

Categorieën :

Website: thecirqle.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan The Cirqle. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.