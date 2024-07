The Art Newspaper geldt als het gewaardeerde tijdschrift op het gebied van de mondiale beeldende kunst en biedt uitgebreide berichtgeving over internationaal nieuws en evenementen. Deze Engelstalige publicatie, met hoofdkantoor in Londen en New York, is een hoeksteen van een netwerk van titels opgericht door Umberto Allemandi, met edities beschikbaar in het Italiaans, Frans, Russisch, Chinees en Grieks. Met zijn grote bereik en gezaghebbende stem blijft The Art Newspaper een essentiële bron voor kunstliefhebbers over de hele wereld.

Website: theartnewspaper.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan The Art Newspaper. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.