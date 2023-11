Beheer uw flexibele personeelsbestand eenvoudig vanuit één systeem. Naast dat uw personeel toegang heeft om hun diensten te beheren en zichzelf in te schrijven voor nieuwe diensten, kunnen uw managers en beheerders hetzelfde doen. Vanuit het comfort van thuis of in de bus kunnen ze nieuwe diensten plannen, boekingen beheren, nieuwe werknemers bevestigen en urenstaten goedkeuren.

Website: temployer.co

