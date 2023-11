TechRadar is een online publicatie gericht op technologie, met redactieteams in de VS, het VK, Australië en India. Het biedt nieuws en recensies van technische producten en gadgets. Het werd gelanceerd in 2010. Het is sinds 2013 de grootste site voor consumententechnologie, nieuws en recensies uit het Verenigd Koninkrijk.

Website: techradar.com

