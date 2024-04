Taxhub is een virtueel, persoonlijk en zakelijk voorbereidingsplatform voor inkomstenbelasting dat indieners koppelt aan een speciale CPA. Wij streven ernaar om het gemak en de lage prijs van online belastingaangifte thuis te combineren met de zekerheid van een professioneel opgestelde belastingaangifte. Ons platform stelt gebruikers in staat om virtueel met belastingprofessionals te communiceren en inkomstenbelastingdocumenten te delen, terwijl ze hen de moeite besparen van het invullen van lange, ingewikkelde vragenlijsten die gepaard gaan met traditionele doe-het-zelf-onlineplatforms. Dankzij ons unieke bedrijfsmodel met lage overheadkosten kunnen we een besparing van ongeveer 50% bieden ten opzichte van traditionele franchises voor belastingvoorbereiding, waardoor we onze klanten een reëel en herkenbaar waardevoorstel kunnen bieden.

Website: gettaxhub.com

