TaxCredible is een krachtig SaaS-platform waarmee CPA's snel staats- en federale belastingvoordelen voor bedrijven kunnen identificeren en leveren aan hun klanten. Na twintig jaar samenwerking met CPA's beseften we dat het nodig was om het belastingkredietproces te vereenvoudigen en te stroomlijnen. TaxCredible creëert efficiëntie in een arbeidsintensief proces en verbetert uw vermogen om klanten te bedienen terwijl u extra inkomsten genereert.

Website: taxcredible.com

