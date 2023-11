Een kosteneffectieve projectmanagementsoftware die tot doel heeft het leven gemakkelijker te maken. De innovatieve functies van Talk on Task, zoals tijdregistratie, interactief chatten, taakgebaseerd chatten, projectrapportage enz., Maken het uniek ten opzichte van andere concurrenten op de markt. Het heeft een uniek chatsysteem waarmee u kunt chatten over specifieke taken, met individuele gebruikers of over specifieke projecten, afhankelijk van uw vereisten.

Website: talkontask.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Talk on Task. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.