Software voor informatie over bezoekersgedrag - Populairste apps Populairst Recent toegevoegd

Software voor bezoekersgedrag observeert de acties van elke bezoeker binnen een fysieke ruimte met behulp van verschillende gegevensbronnen zoals gasten-wifi, mensentellers of camera's, en traceert daarmee individuele locaties. Hierdoor kunnen fysieke locaties diepere inzichten krijgen in de interacties, ervaringen en motivaties van bezoekers, waardoor licht wordt geworpen op hun klantreizen en algemeen gedrag. Deze oplossingen kunnen ook worden geïntegreerd met sociale media, klantgegevensplatforms en andere externe bronnen zoals weerapplicaties om een ​​uitgebreid inzicht te bieden in de ervaringen van bezoekers. Eenmaal gekoppeld aan deze datastromen, biedt software voor informatie over bezoekersgedrag fysieke vestigingen inzichten die vergelijkbaar zijn met die e-commerceplatforms die voortkomen uit het monitoren van websitebezoekers. Deze tools presenteren analytische dashboards om de bezoekfrequentie per individu, demografische details en voetverkeerspatronen te onderscheiden, waardoor de optimalisatie van de locatie-indeling en het begrip van factoren die het bezoekersgedrag beïnvloeden, worden vergemakkelijkt. Het dashboard kan voorzien zijn van heatmaps die bezoekersconcentraties illustreren en de mogelijkheid om diagrammen en grafieken te segmenteren op basis van specifieke demografische criteria.