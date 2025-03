Udemy Business

Udemy Business helpt bedrijven om concurrerend te blijven in de snel veranderende werkplek van vandaag door nieuwe, on-demand leerinhoud aan te bieden via een krachtige contentmarkt. Onze missie is om werknemers te helpen doen wat daarna komt - of dat is het volgende project om aan te pakken, vaardigheden om te leren of te beheersen. We doen dit door een verzameling van 15.000+ van de best beoordeelde cursussen van Udemy samen te stellen (nog steeds slechts een fractie van een procent van de volledige Udemy-cursuscollectie). Onze inhoud omvat een verscheidenheid aan belangrijke zakelijke en technische onderwerpen, variërend van ontwikkeling en IT tot leiderschap, marketing, PM, Design en Stress Management. Udemy Business streeft ernaar om een ​​authentieke leerervaring te bieden voor alle werknemers-globaal-en gastheren veelgevraagde onderwerpen in 10 talen die worden onderwezen door experts in het onderwerp in hun moedertaal (voorbij de traditionele benadering van content nasynchronisatie en video-bijschriften). Naast een samengestelde contentcollectie kunnen organisaties ook hun eigen eigen inhoud hosten en distribueren over Udemy.