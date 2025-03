Software voor het ophalen van leads - Populairste apps - Verenigde Staten

Expo Pass

expopass.com

Bij Expo maken we allerlei evenementen allerlei eenvoudig met het Expo Pass Event Technology Platform. Onze toekomstdenkende technologieën geven organisatoren de tools om elk soort evenement te plannen, te volgen en te organiseren, zowel persoonlijk als virtueel. En onze intuïtieve producten zijn ontworpen zodat organisatoren de grond kunnen bereiken. Dat betekent echter niet dat we ooit buiten bereik zijn. Vanaf de eerste dag koppelen we elke klant met een toegewijde succesmanager voor evenementen. Dit is eigenlijk gewoon onze manier om te zeggen: 'We weten dat je dit hebt. Maar we zijn er altijd als je iets nodig hebt. " We krijgen dat evenementen meer zijn dan alleen technologie. Evenementen gaan over mensen. En we hebben miljoenen mensen geholpen contact te maken, praten, lachen en denken ... Zeg altijd hallo. Beschikbare functies: Event Registration Expo Pass Virtual Experience Check In Badge Printing Event App AppoStance Tracking Lead Ophalen