Software voor het vastleggen van leads - Populairste apps - Polen

Wingmate

wingmateapp.com

Wingmate, gevestigd in Toronto, is een nieuw en snelgroeiend technologiebedrijf, dat de afgelopen twee jaar is gegroeid van twee klanten naar meer dan 50. In de B2B CRM-ruimte geeft Wingmate uw mensen in de frontlinie een stem om de verkoop en een betere klantenservice in realtime te stimuleren. Ons Wingmate-product bevat drie unieke kenmerken; 1. Frontline Intel-programma, waarbij de Wingmate-app leads vastlegt, huidige werknemers in het veld (chauffeurs, technici, onderhoudspersoneel, routevertegenwoordigers, enz.) inzet, voordeel haalt uit interne middelen die anders over het hoofd worden gezien, en deze gebruikt om te scouten en te rapporteren kansen op het veld terug. 2. Prospecting CRM, een eenvoudige applicatie (bevat zowel een webdashboard als een mobiele applicatie), stelt alle betrokken partijen in staat leads en verkopen effectief vast te leggen, te volgen en te beheren en relatieve details onmiddellijk te communiceren. 3. Pijplijnbeheer, interne verkoophulp waarmee externe verkoopleiders leads van de frontlinie kunnen volgen en potentiële klanten door de verkooptrechter kunnen duwen. Bij de meeste dienstverlenende bedrijven is er vaak een enorme kloof tussen de activiteiten en de verkoop, wat deze bedrijven ervan weerhoudt hun volledige potentieel te realiseren. Wingmate lost dit probleem op door communicatielijnen aan te bieden via vitale afdelingen, organisatorische transparantie te creëren en huidige middelen te benutten.