Software voor het vastleggen van leads - Populairste apps - Frans-Polynesië

Interact AI is een geautomatiseerde tool voor het maken van quizzen die het proces van het genereren van boeiende quizzen vereenvoudigt. Het biedt een gebruiksvriendelijke oplossing voor bedrijven die quizzen willen maken zonder de noodzaak van uitgebreide AI-kennis of schrijfprompts. Het Interact-platform biedt een uitgebreide reeks functies om aangepaste quizzen te maken voor verschillende zakelijke promoties. Door eenvoudigweg de URL van hun website in te voeren, kunnen gebruikers de quizgenerator gebruiken, die de site analyseert om een ​​relevante quiz te genereren. De gegenereerde quiz kan vervolgens verder worden aangepast met behulp van de gebruiksvriendelijke builder voordat deze wordt gelanceerd. Naast het maken van quizzen biedt Interact analyses en software-integraties om bedrijven te helpen leads te verzamelen en inzicht te krijgen in hun klanten. Door gebruik te maken van de aangeboden quizanalyses kunnen bedrijven waardevolle informatie over hun publiek verkrijgen. Interact AI is ontwikkeld door een team dat zich aanvankelijk richtte op quizzen voor het genereren van leads, met jarenlange expertise in het creëren van quizzen met een hoge betrokkenheid en hoge conversies. Door middel van uitgebreide tests met bètaklanten hebben ze de ChatGPT-prompts verfijnd, waardoor de feedback van klanten effectief werd omgezet in een vragenlijst die bemiddelt tussen gebruikers en de door AI aangedreven quizmaker. Met Interact AI kunnen bedrijven snel unieke en hoogwaardige quizzen bouwen, hun producten of diensten promoten en tegelijkertijd gekwalificeerde leads genereren. De intuïtieve interface en krachtige mogelijkheden maken het een waardevol hulpmiddel voor bedrijven die hun klanten willen betrekken via quizzen.