Interactieve applicatiebeveiligingstestsoftware (IAST). - Populairste apps - Verenigde Staten

GuardRails

guardrails.io

GuardRails is een end-to-end beveiligingsplatform dat AppSec eenvoudiger maakt voor zowel beveiligings- als ontwikkelingsteams. We scannen, detecteren en bieden realtime begeleiding om kwetsbaarheden vroegtijdig op te lossen. GuardRails wordt door honderden teams over de hele wereld vertrouwd bij het bouwen van veiligere apps. GuardRails kan naadloos worden geïntegreerd in de workflow van ontwikkelaars, scant stilletjes terwijl ze coderen en laat zien hoe beveiligingsproblemen ter plekke kunnen worden opgelost via Just-in-Time-training. GuardRails streeft ernaar de geluidsoverlast laag te houden en alleen kwetsbaarheden met een grote impact te melden die relevant zijn voor uw organisatie. GuardRails helpt organisaties de beveiliging overal te verschuiven en een sterke DevSecOps-pijplijn op te bouwen, zodat ze sneller de markt op kunnen gaan zonder de veiligheid in gevaar te brengen.