Software voor termijnbetaling en Koop nu, betaal later (BNPL). - Populairste apps - Verenigde Staten

Zip

zip.co

Zip (voorheen Quadpay) is nu een toonaangevende koop, betalen later bedrijf dat eerlijke en naadloze oplossingen biedt die vereenvoudigen hoe mensen betalen. Met een groeiende aanwezigheid over de hele wereld is het onze missie om de eerste betalingskeuze te zijn, overal en elke dag. We bestaan ​​om een ​​wereld te creëren waar mensen vandaag onbevreesd kunnen leven, wetende dat ze de controle hebben over morgen. Gericht op productinnovatie die mensen in het centrum plaatst, hebben we het financiële welzijn van onze klanten en handelaren in het hart van alles wat we doen. Met ZIP kunnen klanten overal winkelen en later betalen, terwijl verkopers vooraf worden betaald. Ons platform stelt bedrijven in staat om flexibele betalingsoplossingen online en in de winkel te bieden zonder het risico. Onze gebruiksvriendelijke oplossing is gemakkelijk geïntegreerd zonder API's. Eenmaal live kunnen handelaren hun merk introduceren aan miljoenen nieuwe consumenten die al van ZIP houden, nieuwe klanten verwerven en de verkoop onmiddellijk stimuleren. We zijn zip en we zijn nog maar net begonnen.