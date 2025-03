Software voor wagenparkonderhoud - Populairste apps - Verenigde Staten

Whip Around

whiparound.com

Een krachtig maar intuïtief vlootonderhoudssysteem, zweep rond helpt je om je hele vloot veilig, conform en op de weg te houden. De WHIP rond Fleet Management Platform verbindt elk punt van het onderhoudsproces van voertuigen en apparatuur in één systeem: wat betekent dat managers gegevens kunnen gebruiken met betrekking tot uw inspecties, reparaties, naleving en uptime om slimmere beslissingen voor de vloot te nemen. Whip Around ondersteunt je hele team - managers, chauffeurs en mechanica. Fleet Managers: - Monitor Fleet Health Binnen het Fleet Maintenance Analytics Dashboard - Stel schema's voor preventief onderhoud - Maak, prioriteit en volg de voortgang van de werkorder - Krijg pushmeldingen wanneer defecten verschijnen stuurprogramma's: - Uitvoeren, ondertekenen en Dagelijkse inspecties indienen. Meldingen voor nieuwe werkorders en defecten - Automatische werkorderdocumentatie en tracking - markeren fouten eenvoudig zoals gecorrigeerd of aangepakt in de WHIP rond app die de datchauffeurs verzamelen met de APP -bevoegdheden de Fleet Maintenance Management Portal, waar vlootbeheerders vloot -brede defecten kunnen bijhouden, werkorders kunnen controleren en bijgewerkte bestuurder- en activa -leidboards kunnen volgen. De geaggregeerde gegevens voeden ook het onderhoudsdashboard van Whip Around, zodat monteurs defecten, werkorders en onderdelenvoorraad kunnen volgen. Whip Around houdt je vloot compliant en helpt je chauffeurs aan het einde van de dag veilig thuis te komen.