Cloudopslagdiensten - Populairste apps - Slowakije

Google Drive is een dienst voor bestandsopslag en synchronisatie ontwikkeld door Google. Met Google Drive, gelanceerd op 24 april 2012, kunnen gebruikers bestanden op hun servers opslaan, bestanden op verschillende apparaten synchroniseren en bestanden delen. Naast een website biedt Google Drive apps met offline mogelijkheden voor Windows- en macOS-computers, en Android- en iOS-smartphones en -tablets. Google Drive omvat Google Docs, Google Spreadsheets en Google Presentaties, die deel uitmaken van een kantoorpakket waarmee u gezamenlijk documenten, spreadsheets, presentaties, tekeningen, formulieren en meer kunt bewerken. Bestanden die via het kantoorpakket zijn gemaakt en bewerkt, worden opgeslagen in Google Drive. Google Drive biedt gebruikers 15 gigabyte gratis opslagruimte via Google One. Google One biedt ook 100 gigabyte, 200 gigabyte, 2 terabyte, 10 terabyte, 20 terabyte en 30 terabyte aangeboden via optionele betaalde abonnementen. Geüploade bestanden kunnen maximaal 5 terabyte groot zijn. Gebruikers kunnen de privacy-instellingen voor individuele bestanden en mappen wijzigen, waaronder het delen met andere gebruikers of het openbaar maken van inhoud. Op de website kunnen gebruikers naar een afbeelding zoeken door de beelden ervan te beschrijven, en natuurlijke taal gebruiken om specifieke bestanden te vinden, zoals "vind mijn budgetspreadsheet van afgelopen december". De website en de Android-app bieden een sectie Back-ups om te zien van welke Android-apparaten een back-up van gegevens is gemaakt op de service, en een volledig vernieuwde computer-app die in juli 2017 is uitgebracht, maakt het mogelijk een back-up te maken van specifieke mappen op de computer van de gebruiker. Een Quick Access-functie kan op intelligente wijze voorspellen welke bestanden gebruikers nodig hebben. Google Drive is een belangrijk onderdeel van G Suite, het maandelijkse abonnementsaanbod van Google voor bedrijven en organisaties. Als onderdeel van bepaalde G Suite-abonnementen biedt Drive onbeperkte opslag, geavanceerde bestandsauditrapportage, verbeterde beheeropties en betere samenwerkingstools voor teams. Na de lancering van de dienst kreeg het privacybeleid van Google Drive zware kritiek van sommige leden van de media. Google heeft één set Servicevoorwaarden en Privacybeleid-overeenkomsten die al zijn services bestrijken. Dit betekent dat de taal in de overeenkomsten het bedrijf ruime rechten verleent om afgeleide werken te reproduceren, gebruiken en maken van inhoud die is opgeslagen op Google Drive. Hoewel het beleid ook bevestigt dat gebruikers intellectuele eigendomsrechten behouden, uitten privacyvoorvechters hun bezorgdheid dat de licenties Google het recht geven om de informatie en gegevens te gebruiken om de advertenties en andere diensten die Google levert aan te passen. Andere leden van de media merkten daarentegen op dat de overeenkomsten niet slechter waren dan die van concurrerende cloudopslagdiensten, maar dat de concurrentie ‘kunstzinniger taalgebruik’ gebruikt in de overeenkomsten, en verklaarden ook dat Google de rechten nodig heeft om ‘de bewegingen te kunnen verplaatsen’. bestanden rond op zijn servers, uw gegevens in de cache opslaan of miniatuurafbeeldingen maken". In maart 2017 had Google Drive 800 miljoen actieve gebruikers, en in september 2015 telde het meer dan een miljoen betalende organisatorische gebruikers. Vanaf mei 2017 waren er meer dan twee biljoen bestanden opgeslagen op de service.