ERP-systemen - Populairste apps - Saoedi-Arabië

WP ERP

wperp.com

WP ERP is het geesteskind van weDevs, een team van WordPress-ontwikkelaars, denkers, ondersteunend personeel en marketeers. Het bedrijf begon in december 2008 als blogplatform. Destijds ontwikkelden we WordPress-plug-ins, schreven we ontwikkelingshandleidingen en aangepaste PHP-gerelateerde artikelen en meer vanuit een subdomein. In mei 2012 werd ons bedrijf opnieuw gelanceerd als een kleine webontwikkelingsstartup met hernieuwd vertrouwen en een sterkere visie. Onze belangrijkste focus is het leveren van hoogwaardige en schaalbare PHP-applicaties op maat met behulp van WordPress tegen een concurrerend tarief. We streven ernaar plug-ins en thema's te leveren die zijn gekruid met de nieuwste ontwikkelingstrends en best practices. We houden van eenvoud en intuïtiviteit, dus al onze plug-ins zijn ontworpen als frontend. WP ERP is de pioniersbedrijfsoplossing in de WordPress-industrie. We begonnen in 2015 met WP ERP te werken en brachten in 2016 de eerste bètaversie uit. Destijds had WordPress nog geen plug-ins die alle aspecten van een bedrijf bestreken en bedrijven in staat stelden alles zelf te beheren vanuit één enkele oplossing. Ons doel vanaf het begin was om van WP ERP de totaaloplossing te maken voor eigenaren van kleine bedrijven om al hun behoeften vanaf één enkel platform te beheren. WP ERP voegt dus waarde toe op de volgende manieren: --> Het is eenvoudig genoeg voor gebruikers om te bedienen en te onderhouden, --> Het geeft eigenaren controle over de activiteiten, --> Het is zelfbeheersbaar. We zijn nu een familie van 27 gratis en 50 premium plug-ins en meer dan 8000 actieve installaties van WP ERP. We zijn ook een familie van meer dan 70 toegewijde leden die producten en inhoud van topkwaliteit plannen, ontwikkelen en koesteren die klantgericht zijn. We houden grondig rekening met de voorkeuren en behoeften van gebruikers bij het maken van onze plug-ins en inhoud. Een toegewijd ondersteuningsteam staat de gebruikers 24/7 bij en lost hun problemen op.