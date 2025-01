ERP-systemen - Populairste apps - Polen

Workcube

Workcube Catalyst is de grootste, nieuwste en ultieme bestemming voor bedrijfssoftware in de wereld van vandaag. Workcube Catalyst heeft bedrijfsmodellen en creatieve benaderingen die speciaal zijn ontworpen om u te helpen uw bedrijf beter te beheren en organiseren. Workcube Catalyst biedt u de meest uitgebreide softwarefuncties voor ondernemingsbeheer in de cloudomgeving. Workcube Catalyst is ontwikkeld vanuit een holistisch perspectief. U kunt alle functies van ERP, CRM, Human Resource Management, Project Management, Physical Asset Management, Content Management, B2B, B2C Management-functies en samenwerkings- en communicatietools geïntegreerd en allemaal op één manier vinden. U begint met wat u vandaag nodig heeft en blijft nieuwe functies en modules toevoegen in lijn met de evoluerende behoeften van uw bedrijf. Workcube Catalyst is 100% internetgebaseerd en werkt op cloudarchitectuur. U kunt Workcube Catalyst gebruiken via op gebruikers gebaseerde maandelijkse abonnementskosten, of met een onbeperkt aantal gebruikers op locatie voor uw server. Medewerkers, zakenpartners en klanten hebben veilig toegang tot het systeem via een computer, tablet of smartphone, zonder dat ze programma's hoeven te installeren. Ze doen hun werk, communiceren en werken met elkaar samen. In tegenstelling tot traditionele ERP-implementaties die maanden of zelfs jaren duren, is een korte training voldoende om de Workcube Catalyst voor uw bedrijf te laten werken. Met Workcube Catalyst kunt u uw software gebruiken zonder afhankelijk te zijn van derden, dankzij de toolsets die in Workcube Catalyst worden meegeleverd. Met zijn webservices en integratietools wisselt Workcube Catalyst gegevens veilig uit met andere applicaties. Er zijn logistieke bedrijven, banken en e-overheidstoepassingen die direct kunnen worden geïntegreerd. Dankzij de open structuur kan Workcube Catalyst veel populaire applicaties integreren, zoals MS Exchange, Google, Office Live, Facebook, Twitter, Alibaba, Amazon en eBay.