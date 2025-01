ERP-systemen - Populairste apps - Frans-Polynesië

Daftra

Daftra is het eerste geïntegreerde en veilige portaal om uw bedrijf of onderneming online te beheren. De clouddiensten van Daftra werken 24 uur per dag en garanderen een aanwezigheid van 99,9% op het netwerk, omdat onze beveiligde servers zich in verschillende landen bevinden en parallel werken om zo snel mogelijk toegang te krijgen tot de beveiligde gegevens van uw bedrijf, vanaf elke locatie of elk apparaat. Daftra is gemaakt door Izam Web Solutions; een bedrijf dat al meer dan 7 jaar actief is op het gebied van bedrijfsmanagement en een toonaangevende SaaS-aanbieder, heeft verschillende bedrijfsbeheeroplossingen voor de Arabische en buitenlandse markt opgezet en heeft hoofdkantoren in de Verenigde Staten en Egypte. Uit de totaliteit van de ervaring van Izam kwam Daftra naar voren als een complete, geïntegreerde oplossing voor bedrijfsbeheer op de Arabische markt, waar dergelijke diensten enorm ontbreken. Wat de aard van uw bedrijf ook is, u zult merken dat Daftra volledig is uitgerust en aanpasbaar is om te voldoen aan de aard van uw bedrijf en de behoeften van uw sector, van eenvoudige factureringsdiensten tot complexe financiële berekeningen, inventaris, teams, klantenbeheer en follow-up. Alle functies van Daftra zijn speciaal ontworpen om uw bedrijfsvoering te vergemakkelijken en u tijd en moeite te besparen, zodat elke gebruiker zonder voorafgaande ervaring in bedrijfsbeheer en boekhouding het kan gebruiken om zijn bedrijf als een professional te beheren. Daftra is volledig toegewijd aan het ondersteunen van systemen, valuta's en belastinginstellingen van zowel Arabische als buitenlandse landen. Onze oplossing is een vervulling van onze visie; het faciliteren van het bedrijfsmanagement voor bedrijven in de Arabische regio, waardoor ze de kans krijgen hun passie na te streven zonder de complexiteit van het zelf beheren van hun bedrijf.