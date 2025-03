Enterprise Content Delivery Network (eCDN)-software - Populairste apps

Imgix

imgix.com

Afbeeldingen zijn het belangrijkste bindweefsel van internet en bepalen de aankoopbeslissingen van mensen, ze koppelen inhoud aan mensen en mensen aan elkaar. De meeste bedrijven beschouwen afbeeldingen ten onrechte als een al lang opgelost probleem, ondanks dat het visuele medialandschap de afgelopen tien jaar ingewikkelder en diverser is geworden dan ooit. Als uw afbeeldingen verkeerd zijn, heeft dit negatieve gevolgen die zich in de loop van de tijd zullen verergeren, waardoor uw bedrijf op onverwachte en klinkende manieren ernstig wordt beperkt. De uitdagingen zijn vooral duidelijk bij zeer interactieve websites met frequente updates en rijke multimedia-inhoud. Bij imgix maken ze het eenvoudig om uw bedrijf via afbeeldingen te verbeteren. Integreer uw afbeeldingsopslagplaatsen met hun platform, zodat u moeiteloos binnen enkele minuten geoptimaliseerde afbeeldingen kunt maken en leveren aan elk apparaat wereldwijd. Reken op ons voor beeldbeheer, weergave en toptechnologieën zoals AVIF, HLS-transcodering en beeld-AI. In plaats van meerdere tools te beheren en op de hoogte te blijven van de evoluerende technologie, laten wij het allemaal afhandelen. Ontdek verder op www.imgix.com. imgix wordt ondersteund door visionaire investeerders, waaronder Y Combinator, RRE, AceCap en Tuesday Capital. Het werd gelanceerd via het beroemde Y Combinator-acceleratorprogramma. Tot hun klanten behoren onder meer Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo en Eventbrite.