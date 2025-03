ERIN

erinapp.com

ERIN is een platform voor werknemersverwijzing en interne mobiliteit dat vijf keer meer aanwervingen genereert via verwijzingen van werknemers en de omzet halveert. ERIN betrekt werknemers met geautomatiseerde meldingen, gemakkelijke verwijzingen, interne mobiliteitsfuncties en gamificatiefuncties om ervoor te zorgen dat ze effectiever en vaker deelnemen aan de verwerving van talent. Met de intuïtieve mobiele app en website van ERIN kunnen werknemers in minder dan 30 seconden doorverwijzingen maken, hun bonussen bijhouden en hun eigen carrière bij uw bedrijf laten groeien! Het beste is dat uw talentacquisitieteam absoluut niets verandert aan de manier waarop ze vandaag de dag werken; ze kunnen vanuit het ATS blijven werken om kandidaten te beheren. ERIN is 100% geautomatiseerd en kan eenvoudig worden geïntegreerd met uw bestaande ATS en HRIS. Van verwijzing tot betaaldag: er is geen administratieve tijd vereist. Staat uw polis vol met speciale uitsluitingen? Extra prikkels voor diversiteitsaanwervingen? Gedifferentieerde betalingen gericht op retentie? Verschillende valuta in verschillende landen? Geen probleem! ERIN is ontworpen om elk detail van uw polis te automatiseren, zodat u verwijzingen automatisch kunt beheren in elk land waarin u actief bent.